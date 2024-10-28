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Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşında!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 101 yıl önce "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" şiarıyla Cumhuriyet'i ilan etti.

Tüm yurtta coşkuyla kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"SEVMEYEBİLİRSİNİZ AMA SAYGISIZLIK YAPMAYIN"

Ekol TV yayınında Fenerbahçe-Bodrumspor maçını yorumlayan sunucu Onur Yıldız ile birlikte Toroğlu, Atatürk'ün Türkiye için kendisini feda ettiğini söyledi.

Atatürk'ün bazılarını korkuttuğunu da öne süren Toroğlu, "Sevmeyebilirsiniz de saygı duyun saygı. Sevmeyebilirsiniz ama saygısızlık yapmayın." dedi.

Atatürk'ü cahil insanların sevmeyeceğini de iddia eden Erman Toroğlu, "Cahil adam Atatürk’ü sevmez. Çünkü işine gelmez cahil adamın. Atatürk çünkü cahilleri okutayım yetiştireyim diyen bir adam. Hayatta her şey ilim diyor adam ya başka şansın yok diyor." şeklinde konuştu.

"CAHİL ADAM ATATÜRK'Ü SEVMEZ, ÇÜNKÜ İŞİNE GELMEZ"

Erman Toroğlu'nun konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde: