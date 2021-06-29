Erman Yüksel kimdir? TRT World'ün Genel Yayın Yönetmeni Erman Yüksel'in biyografisi

TRT World'ün yönetim ekibi değişirken, Genel Yayın Yönetmenliği'ne Erman Yüksel getirildi. Akabinde Erman Yüksel'in hayatı ve kariyeri merak edilmeye başlandı. İşte Erman Yüksel'in biyografisi..

Türkiye'nin dünya çapında tanınmasına öncülük eden TRT World, 190 ülkede yayın yaparak, her gün yenilenen içerikleriyle ön plana çıkıyor.

Özgün içerikleriyle dikkati çeken ve Türkiye'nin ilk ingilizce yayın yapan kanalı olan TRT World'ün yönetim ekibi değişti.

TRT World değişim kapsamında, Genel Yayın Yönetmenliği'ne gazeteci Erman Yüksel'i getirdi.

Bu gelişmenin ardından, Erman Yüksel'in hayatı, başarıları ve gazetecilik alanında yaptığı çalışmalar merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı.

Peki, Erman Yüksel kimdir? İşte TRT World'ün Genel Yayın Yönetmeni Erman Yüksel'in hayatına dair bilgiler..

ERMAN YÜKSEL KİMDİR?

Selim Atalay'dan görevi devralarak TRT World'ün Genel Yayın Yönetmeni olan Erman Yüksel, 1985 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Yüksel, mezuniyetin ardından gazeteciliğe ilk adımını Milliyet Gazetesi’nde attı.

2011 yılında ise Dış Haberler ve Orta Doğu masalarında çalışmak üzere Al Jazeera’ye geçti. Doha ve İstanbul’da haber merkezlerinin yanı sıra sahada çeşitli görevlerde bulunan Yüksel'in sahada yaptığı çalışmalar arasında; Arap Baharı döneminde yaşanan olaylar yer almaktadır.

Gelişmeleri, Al Jazeera Türk ve Al Jazeera İngilizce adına takip ederek aktaran Erman Yüksel, TRT World’e 2015 yılında katıldı.

TRT World'ün kuruluş aşamasında yer alan Erman Yüksel; prodüktörlük, Orta Doğu masası şefliği ve haber müdürlüğü gibi görevlerde bulunurken, Asala terör örgütünün Türk diplomatlara saldırılarını anlatan "Diplomat Katilleri" adlı belgeseliyle "Sedat Simavi Yılın Belgeseli" ödülüne layık görüldü.