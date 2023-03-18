Ermeni asıllı Rus siyasetçi yine haddini aştı: Türkiye zor durumda İstanbul'u işgal edelim Türkiye'nin deprem nedeniyle zor durumda olduğunu söyleyen Ermeni asıllı Rus siyasetçi Semyon Bagdasarov, katıldığı canlı yayında skandal sözler sarf ederek İstanbul'un işgal edilmesi gerektiğini belirtti.

Sık sık Türkiye karşıtı söylemleriyle gündeme gelen Ermeni asıllı Rus siyasetçi Semyon Bagdasarov, Türkiye'deki Ermenilere 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı 6'lı masayı destekleme çağrısında bulunmuştu.

Bagdasarov, bir kez daha haddini aşan cümleler kullanarak İstanbul'u işgal etme çağrısı yaptı.

İstanbul'un tarihi olarak Rusya'ya ait olduğunu öne sürdü

6 Şubat depremleri nedeniyle Türkiye'nin zor durumda olduğunu düşünen Semyon Bagdasarov, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu fırsat olarak gösterip İstanbul'un 'tarihi olarak Rusya’ya ait olduğunu' ve geri alınması gerektiğini iddia etti.

Rus propagandacı Vladimir Solovyov'un programında açıklamalarda bulunan Bagdasarov, şunları söyledi: