Ermenistan Ordusu'nda çöküş başladı. Ermeni askerler Karabağ'da çatışma bölgelerinden ya kaçıyor ya da gitmeyi reddediyor.

Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını bir bir geri alıyor. İşgalden kurtarılan bölgelerde Azerbaycan bayrağı yeniden dalgalanıyor.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri her gün yeni bir köyü işgalden kurtararak mutlak başarı elde ederken, 2 milyar dolardan fazla zayiata uğratılan Ermenistan ordusundan askerler bir bir cepheyi terk etmeye başladı.

Ordu komutanları ise askerlerin kaçmasını engellemek için yüreklendirecek konuşmalar yapmaya başladı. Ancak askerler savaşmamak için direniyor.

İNSAN YOK ASKER YOK

Son olarak 3 kez ateşkesi ihlal eden Ermenistan'da cepheden gelen görüntülerde askerler "Bu yağış altında üçüncü günümüz, yiyecek yok, insan yok, asker yok... Beni buraya bıraktılar, kendileri de çekip gittiler. Bizi hiç kimse umursamıyor." diyerek cepheyi terk etti.

Ermeni askerler cepheyi terk etti İZLE



