Azerbaycan topraklarını işgal ederek, masum sivilleri katleden Ermenistan'ın askerleri, Güney Azerbaycan sınırındaki Azerbaycanlılar tarafından kaçarken görüntülendi.

İşgalci Ermenistan ile Azerbaycan arasında çıkan Karabağ gerilimi sürerken, roketlerle masum sivilleri katleden Ermenistan, karşı karşıya geldiği Azerbaycan askerlerini görünce sahayı terk etmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Gence'de onlarca masum kişiyi katlederek insanlık suçu işleyen Ermenistan ordusu, Azerbaycan karşısında titriyor.

Ermeni askerleri, yine koşarak kaçarken kameralara yansıdı.

KAÇIN ANLARI KAMERADA

Güney Azerbaycan'da Azerbaycanlıların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Ermeni ordusunun askerlerinin koşarak kaçtığı görülüyor.

Ermeni askerler, Güney Azerbaycan sınırından koşarak kaçtı VİDEO



ERMENİ ASKERLERİ İLE DALGA GEÇİLDİ

Azerbaycan tezahuratları eşliğinde kaçan Ermeni ordusunun bu halleri ise görüntüyü çekenler tarafından dalgaya alınarak karşılandı.