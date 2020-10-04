Ermeni kadının isyanı: Zorla ölüme gönderiyorlar

Ermenistan askerleri mevzilerden kaçarken, halkı da işgal edilen toprakları terk etmeye başladı.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonu başarılı bir şekilde sürdürüyor.

Ermenistan askerlerinin kaçarken bıraktığı tank ve teçhizatlara da Azerbaycan askerleri tarafından el konuluyor.

Büyük darbe alan Ermenistan ordusu ise 18-55 yaş arası erkekleri zorla cepheye gönderiyor.

"ZORLA ÖLÜME GÖNDERİYORLAR"

Bu durumdan rahatsız olan Ermeni bir kadın ise, "Biz harp istemiyoruz. Gençleri zorla ölüme gönderiyorlar. Azerbaycan ordusu bizden çok daha güçlü" sözleriyle Ermenistan hükümetine isyan etti.

Bu arada Ermeniler, işgal altındaki Hankendi şehrini terk ediyor.

Hankendi'de Ermeni kadının isyanı VİDEO