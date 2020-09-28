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    Ermeni komutan etkisiz hale getirildi

    Azerbaycan'ın başlattığı karşı harekat sonucunda, Ermeni Yarbay Vardanyan Lernik Aregi'nin öldürüldüğü açıklandı.
    • AA
    • 28.09.2020 - 19:33
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    Ermeni komutan etkisiz hale getirildi

    Ermenistan, Azerbaycan'a karşı işgalci ve saldırgan tutumlarına dün bir yenisini daha ekledi.

    Ermeni ordusu, Azeri sivil yerleşim yerlerine saldırdı.

    Saldırı sonucu çok sayıda Azerbaycanlı hayatını kaybederken, karşı saldırıya geçildi.

    Teyakkuza geçen Azerbaycan ordusunun başlattığı harekatla, ermeni mevzileri ateş altına alındı. Ağır tahribat alan Ermeni kuvvetleri cepheden kaçmaya başladı.

    ERMENİ KOMUTAN ÖLDÜRÜLDÜ

    Bölgede Azerbaycan'ın başarılı harekatı devam ederken, üst düzey bir Ermeni askerin öldürüldüğü açıklandı.

    Ermenistan Özel Tugay Komutanı olarak görev yapan Yarbay Vardanyan Lernik Aregi'nin düzenlenen harekatta etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

    Ermeni komutan etkisiz hale getirildi #1

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