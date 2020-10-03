Ermeni komutanlar kaçmasın diye askerleri mevzilere zincirledi

Ermeni komutanlar kaçmasın diye askerleri mevzilere zincirledi

Azerbaycan'ın kullandığı Türk SİHA’larıyla belirlenen Ermeni mevzileri havaya uçurulurken, Ermenistan, askerlerini mevzilere zincirliyor.

Ermenistan'ın, geçtiğimiz hafta Dağlık Karadağ'da ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan mevzileri ile sivil yerleşim yerlerini yoğun ateş altına almasından hemen sonra Azerbaycan ordusu tarafından karşı ateş başlatıldı.

Türkiye'nin de desteğini arkasına alan Azerbaycan, SİHA'larla Ermeni askerlerini köşeye sıkıştırdı. Azerbaycan ordusunun başlattığı harekatla, Ermeni mevzileri ateş altına alındı.

ASKERLER KAÇMASIN DİYE ZİNCİRLENDİ

Sıcak saatlerin yaşandığı bölgeden skandal görüntüler gelmeye devam ediyor.

Uluslararası kamuoyunda Türkleri barbarlıkla suçlayan Ermeni komutanlar, askerler mevzileri bırakıp kaçmamaları için ayaklarını zincirledikleri ortaya çıktı.

Kaçmasın diye ayağından zincirlenen Ermeni asker İZLE