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Ermeni lobisinden ABD'ye büyükelçi tepkisi

Ermeni lobisinden ABD'ye büyükelçi tepkisi

Türkiye'nin kararlı duruşu sonrası başta ABD olmak üzere 10 büyükelçi geri adım atarken, Ermeni lobisi bu durumdan rahatsız oldu.