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    Ermeni lobisinden ABD'ye büyükelçi tepkisi

    Ermeni lobisinden ABD'ye büyükelçi tepkisi

    Türkiye'nin kararlı duruşu sonrası başta ABD olmak üzere 10 büyükelçi geri adım atarken, Ermeni lobisi bu durumdan rahatsız oldu.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2021 - 07:31
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    Osman Kavala hakkında serbest bırakılması yönündeki çağrı, kamuoyunun gündemine oturdu.

    10 büyükelçinin parmak sallayarak Türkiye'nin iç işlerine müdahale olarak  yaptığı çağrı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın kararlı duruşu, ABD'nin başını çektiği 10 büyükelçiye geri adım attırdı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 büyükelçinin istenmeyen kişi ilan edilmesi için verdiği talimat sonrası büyükelçiler ortak bir bildiri yayınlayarak Viyana Anlaşması'nın 41. maddesine vurgu yaparak bir ülkenin iç işlerine karışamayacaklarını bildiklerine dikkat çekti.

    ERMENİLER KIZGIN

    ABD büyükelçisinin öncülüğünde gerçekleşen bu bildiri sonrası Amerika'da sıkı bir Türkiye düşmanlığı yapan Ermeni lobileri çilden çıktı.

    Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'ye Türkiye tavrını netleştirmesi yönünde çağrı yaparken F-16 üzerinden hastag açıp şu ifadeleri kullandı;

    "BURASI LİSE SINIFI DEĞİL"

    "Ülkeler kodlu iletişim kurmamalıdır. ABD'nin Türkiye'ye yönelik politikası net olmalıdır. Burası bir lise sınıfı değil. Amerikan netliğinin zamanı geldi. Eylemler, sadece kelimeler değil. Türkiye'ye jet yok."

    Ermeni lobisinden ABD ye büyükelçi tepkisi #1

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