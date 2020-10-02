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    Ermeni mevzilerinin vurulduğu yeni görüntüler

    Ermeni mevzilerinin vurulduğu yeni görüntüler

    Azerbaycan, Ermenistan mevzilerinin vurulduğu yeni görüntüler servis etti.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2020 - 20:01
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    Ermenistan'ın, Azerbaycan'a ait sivil yerleşimleri vurmasının ardından, Azeri ordusunun başlattığı karşı harekat başarıyla devam ediyor.

    Türkiye'den satın alınan insansız hava araçları sayesinde bölgede hava hakimiyeti üstün olan Azerbaycan, her gün onlarca Ermeni mevzisini imha ediyor.

    ERMENİ ASKERLERİNİ SİHA'LAR VURDU

    Bugün de devam eden operasyonlarda Ermenistan tarafından işgal altında olan birçok yerleşim yeri Azerbaycan ordusu tarafından kontrol altına alınırken, yok edilen mevzilere ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı.

    Azebaycan Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde, her şeyden habersiz saldırı hazırlığı yapan Ermeni askerlerinin Türk SİHA'ları tarafından etkisiz hale getirdiği görülüyor.

    Ermeni mevzilerinin vurulduğu yeni görüntüler #1

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