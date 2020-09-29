Ermeni papazın silahlı pozuyla ilgili tartışmalar sürüyor

Ermeni papazın silahlı pozuyla ilgili tartışmalar sürüyor

Çatışmaların başladığı ilk gün elinde silahla poz veren Ermeni papaz, Azerbaycan'ın Türk SİHA'larını havalandırmasının ardından ortalıktan kayboldu.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar üçüncü gününe girdi. Ermenistan'ın işgal ettiği bölgeler, Azerbaycan tarafından tek tek ele geçirilmeye başladı.

Bölgede devam eden çatışmalarda, 550'den fazla Ermeni askeri öldürüldü. Türkiye'nin SİHA'larını kullanan Azerbaycan ordusu, bölgede büyük üstünlük sağladı.

ARAZİYE ÇIKAN HAVADAN VURULUYOR

Çatışmaların çıktığı ilk gün bir eline haç diğer elinde silah alan Ermeni papazın fotoğrafı, ülkenin Twitter hesabından paylaşılmıştı.

Azerbaycan'a karşı yapılan saldırılara dini bir boyut kazandırmak isteyen Ermeni papaz, ülkesinin bölgede yediği darbelerin ardından ortalıktan kayboldu.

İHA ve SİHA'larla havadan hakimiyet sağlayan Azerbaycan, Ermeni askerlerinin kafasını kaldırmasına izin vermiyor.

ERDOĞAN'DAN TAM DESTEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "kardeşim" diyerek nitelendirdiği Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e her türlü destek vermeye hazır olduklarını dile getirmişti.