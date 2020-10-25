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Ermeni papazlar, cepheye giden askerleri kutsadı
- Haber Merkezi
- 25.10.2020 - 16:37
Azerbaycan'ın işgal altındaki Dağlık Karabağ topraklarını geri alma mücadelesi başarı ile devam ediyor
Azerbaycan ordusunun cephe hattında hızlı ilerleyişi ile birçok yerleşim yeri işgalden kurtarılırken, özellikle hava harekatlarıyla Ermeni ordusu adeta bozguna uğratıldı.
Ermeni papazlar cepheye giden askerleri kutsadı VİDEO
ERMENİSTAN ASKERLERİNİ CEPHEDE TUTMAKTA ZORLANIYOR
SİHA'ların başarıyla hedefleri tek tek yok etmesi sonucu çok sayıda Ermenistan askeri öldü.
27 Eylül'e başlayan çatışmalardan sonra, Ermenistan'ın askerlerini cephe hattında kalmaları için zincire vurduğu görüntülerden, kaçan ordu mensupları için vur emri uygulanmaya konmasına kadar birçok gelişme yaşandı.
YENİ UYGULAMA: ASKERLER KUTSANDI
Silah zoruyla askerlerini cephede tutamayan Ermeni yönetimi, bu kez dini değerler ile motivasyon sağlamaya çalışıyor.
Cephe gerisine gelen Ermeni papazlar, askerler için kutsama ayini düzenledi.
Kutsal su ile yıkanan askerler, papazlar tarafından tek tek kutsanarak cephe hattına gönderildi. O anlara ilişkin görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı.