Ermeniler, Karabağ'ı terk ediyor Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonu sonucu yasa dışı silahlı Ermeni gruplar silah bırakarak bölgeden ayrılma kararı aldı. Alınan bu kararın ardından Hankendi şehrinden ayrılan Ermeniler uzun konvoylar oluşturdu.

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30 yıllık Ermeni işgali sona erdi...

2020'deki 2. Karabağ Savaşı sonrası bölgede konuşlanan yasa dışı son silahlı Ermeni gruplar da antiterör operasyonu ile dize getirildi.

Karabağ'da birçok noktada konuşlanan Ermeni çeteler yapılan operasyonla yok edilirken masaya oturmak zorunda kalan Ermeni tarafı, silah bırakmayı ve Karabağ'dan çekilmeyi kabul etti.

Ateşkes anlaşmasına göre Azerbaycan toprağı olan Karabağ'da anayasal düzenin sağlanması ve bölgede huzurun tesis edilmesi için engel kalmadı.

Karabağ'daki Ermeniler, Ermenistan'a göç ediyor

Azerbaycan yönetimi Karabağ'daki Ermenilerin haklarının ve güvenliklerinin garanti altına alınacağını belirtse de Ermeniler bölgeyi terk ediyor.

2020'de başlayan Ermeni göçü son operasyon ve ateşkesle birlikte hız kazandı.

Özellikle Hankendi kentindeki Ermenilerin çoğu yollara döküldü. Bu kapsamda yollarda araç yoğunluğu oluştu.

Bölgeden Ermenilerin ayrıldığını gösteren görüntüler gelirken, bölgede tahliye bekleyen binlerce Ermeni olduğu belirtiliyor.

İki taraf arasında görüşmeler devam ediyor

Bölgedeki Ermenilerin entegrasyonu ve hakları konularındaki Azerbaycan'ın operasyonu sonrası Karabağ Ermenileriyle Bakü yönetimi arasındaki ilk diyalog, 21 Eylül'de Yevlah'taki müzakerelerle başlamıştı. Bu görüşmeden sonuç çıkmadı.

Azerbaycan ve Ermenistan'dan heyetler 26 Eylül'de Brüksel'de biraraya gelecek. Bu görüşmede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile Ermenistan Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Armen Grigoryan bulunacak.

Karabağ operasyonu sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki ilk görüşme, 5 Ekim'de İspanya'da gerçekleşecek.