Ermeniler terk ettiği bölgelerdeki evlerini yakıyor

Yıllardır işgal bölgesinde rahat bir yaşam süren Ermeniler için verilen taşınma süresinin bitmesine kısa bir süre kalırken, bazılarının pencereleri söktüğü bazılarının da evlerini yaktığı görüldü.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki 6 hafta önce başlayan savaş, Rusya’nın arabuluculuk etmesi sona erdi.

İşgal altında olan birçok nokta Ermeni güçlerinin ellerinden alındı.

GERİDE HİÇBİR ŞEY BIRAKMAK İSTEMİYORLAR

O bölgelerde yaşayan Ermenilere ise taşınmaları için 1 hafta süre verildi. Sürenin dolmasına birkaç gün kala, evler birer birer boşaltılıyor.

Azerbaycan topraklarında bugüne kadar rahatlıkla yaşamını sürdürenler, savaşın bitmesine sevinse de kendilerine ait hiçbir şeyi geride bırakmak istemiyor.

Ermeniler terk ettiği yerlerdeki evlerini yakıyor İZLE

EVLERİNİ ATEŞE VERİYORLAR

Bazıları pençelerini dahi sökerken, birkaç Ermeni aile evlerini ateşe veriyor.

“Kendi yaptığım evde hiçbir Azeri oturamaz” diyen Ermeni vatandaşları, tasını tarağını toplayıp, işgal bölgesinden ayrılıyor.