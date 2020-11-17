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    Ermeniler, terk ettikleri evlerine EYP yerleştiriyor

    Yıllardır işgal ettikleri toprakları terk etmeleri için kısa bir süre kalan Ermenilerin son icraatı bu kadarına ‘pes’ dedirtti. Bazı Ermeniler, sivil halkın zarar görmesi için evlerine EYP tuzakladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2020 - 09:13
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 09:39
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    Ermeniler, terk ettikleri evlerine EYP yerleştiriyor

    Azerbaycan, Ermenistan tarafından yıllardır işgal edilen topraklarını geri aldı.

    Yaklaşık 6 hafta süren savaşta Ermeniler büyük bozguna uğratılırken, işgal edilen topraklardan çıkmaları için verilen sürenin dolmasına kısa bir süre kaldı.

    PENCERE VE ELEKTRİK DİREKLERİNİ SÖKTÜLER, EVLERİ ATEŞE VERDİLER

    Bazı bölgelerde evlerini terk eden Ermeniler, pencerelerini dahi kendileriyle götürürken, elektrik direklerini de söküp, araçlarına yükledi.

    Bununla da yetinmeyen Ermeniler, kaldıkları evlerini ateşe verdi.

    Ermeniler sivil halkın zarar görmesi için evlere EYP yerleştiriyor İZLE

    EYP TUZAKLIYORLAR

    Son gelen görüntüler daha da dehşete düşürdü. Giderken evleri ve kamu binalarını yakan Ermeniler, evlerine dönen sivil halkın zarar görmesi için EYP tuzaklamaya başladı.

    Azerbaycan halkına olan kinini bu şekilde gösteren Ermenilerin bu halleri, büyük tepki topladı.

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