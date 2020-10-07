Dolar
7.8755
0.9964%
Euro
9.2718
1.3078%
Altın
1886.17
0.4259%
Borsa
1150.96
-0.2383%
G. Altın
477.614
1.4443%
Bitcoin
83632.88
1.2016%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C
    Ermenilerin Dağlık Karabağ'dan kaçışı devam ediyor

    Ermenilerin Dağlık Karabağ'dan kaçışı devam ediyor

    Dağlık Karabağ’daki Ermenistan'ın saldırılarına karşılık veren Azerbaycan, bölgedeki denklemi değiştirdi. 10 gün içinde 75 bin Ermeni bölgeden kaçtı.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2020 - 13:59
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Azerbaycan ordusunun ilerleyişi hızla sürüyor.

    Ermenistan’ın, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan Türklerinin yaşadığı bölgelere saldırılar düzenlemesinin ardından Azerbaycan ordusu, Ermeni askerlerini ve mevzilerini SİHA'larla tek tek avlıyor.

    10 GÜNDE 75 BİN ERMENİ KAÇTI

    Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermeniler ise yaşanan bu gelişmeler sonrası eşyalarını yükleyerek Ermenistan'a kaçıyor.

    Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a kadar uzun araç kuyrukları oluşturulurken,   bölgeyi terk ederken Ermeni sayısı 10 gün içinde 75 bin kişiyi buldu.

    Ermenilerin Dağlık Karabağ dan kaçışı devam ediyor #1


    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir