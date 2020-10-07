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Ermenilerin Dağlık Karabağ'dan kaçışı devam ediyor
Dağlık Karabağ’daki Ermenistan'ın saldırılarına karşılık veren Azerbaycan, bölgedeki denklemi değiştirdi. 10 gün içinde 75 bin Ermeni bölgeden kaçtı.
- Haber Merkezi
- 07.10.2020 - 13:59
Azerbaycan ordusunun ilerleyişi hızla sürüyor.
Ermenistan’ın, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan Türklerinin yaşadığı bölgelere saldırılar düzenlemesinin ardından Azerbaycan ordusu, Ermeni askerlerini ve mevzilerini SİHA'larla tek tek avlıyor.
10 GÜNDE 75 BİN ERMENİ KAÇTI
Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermeniler ise yaşanan bu gelişmeler sonrası eşyalarını yükleyerek Ermenistan'a kaçıyor.
Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a kadar uzun araç kuyrukları oluşturulurken, bölgeyi terk ederken Ermeni sayısı 10 gün içinde 75 bin kişiyi buldu.