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- Ermenilerin döşediği mayın patladı: 4 sivil yaşamını yitirdi
Ermenilerin döşediği mayın patladı: 4 sivil yaşamını yitirdi
Patlayan mayının, bölgeden geri çekilen Ermeni güçlerince döşendiği ve anti tank mayını olduğu belirtildi.
- AA
- 28.11.2020 - 16:26
Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, işgalden kurtarılan Azerbaycan’ın Fuzuli ilinin Aşağı Seyitahmetli köyünde bir aracın mayının üzerinden geçtiği belirtildi.
Mayının patlaması sonucu araçta bulunan 4 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
BÖLGEDEN GERİ ÇEKİLMEDEN ÖNCE YERLEŞTİRDİLER
Patlayan mayının, bölgeden geri çekilen Ermeni güçlerince döşendiği ve anti tank mayını olduğu aktarıldı.
Olayın yaşandığı Aşağı Seyitahmetli köyü 21 Ekim'de Ermenistan işgalinden kurtarılmıştı.