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    Ermenilerin döşediği mayın patladı: 4 sivil yaşamını yitirdi

    Patlayan mayının, bölgeden geri çekilen Ermeni güçlerince döşendiği ve anti tank mayını olduğu belirtildi.
    • AA
    • 28.11.2020 - 16:26
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    Ermenilerin döşediği mayın patladı: 4 sivil yaşamını yitirdi

    Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, işgalden kurtarılan Azerbaycan’ın Fuzuli ilinin Aşağı Seyitahmetli köyünde bir aracın mayının üzerinden geçtiği belirtildi.

    Mayının patlaması sonucu araçta bulunan 4 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

    BÖLGEDEN GERİ ÇEKİLMEDEN ÖNCE YERLEŞTİRDİLER

    Patlayan mayının, bölgeden geri çekilen Ermeni güçlerince döşendiği ve anti tank mayını olduğu aktarıldı.

    Olayın yaşandığı Aşağı Seyitahmetli köyü 21 Ekim'de Ermenistan işgalinden kurtarılmıştı.

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