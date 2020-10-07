Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermeni askerler, çok sayıda araçtan oluşan askeri konvoyu bırakarak kaçtı. Terk edilen konvoyu Azerbaycan askerleri görüntülendi.

Azerbaycan'ın, 30 yıldır Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarda ilerleyiş sürüyor.

Azerbaycan ordusunun kararlı duruşu karşısında, cephede tutunamayan Ermeni askerlerin kaçmaktan başka çaresi kalmadı.

Özellikle SİHA'larla büyük başarı ile Ermeni hedeflerinin yok edilmesi, Azerbaycan'ın ilerleyişinde büyük rol oynuyor.

Ermenistan askerleri konvoyu bırakıp kaçtı VİDEO

KONVOY VURULDU, ARAÇLARI BIRAKIP KAÇTILAR

Ermenilerin mevzileri kadar hareket halindeki askeri konvoyları da SİHA'lardan nasibini alıyor.

Cephe hattında hareket halindeki çok sayıda silah ve cihaz taşıyan büyük bir konvoy Azerbaycan tarafından vuruldu.

Konvoyun en önündeki araçlardan birinin vurulmasıyla paniğe kapılan Ermeniler diğer araçları bırakarak kaçtı.

Terk edilen konvoya ait görüntüler, Azerbaycan askerleri tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.