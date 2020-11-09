Azerbaycan ordusu, saldırı hazırlığında bulunan Ermenistan güçlerinin tankını havaya uçurdu, keşfe çıkan Ermeni askerleri öldürüldü.

Ermenistan’ın sivilleri hedef alan saldırılarına anında karşılık vererek geri püskürten Azerbaycan ordusu, mücadelesini sürdürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan son görüntülerde, Terter bölgesinin Ulu Garabey’de bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açan Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı havan topçu birliğinin, SİHA tarafından nokta atışıyla imha edildiği görüldü.

ASKERLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Görüntülerde ayrıca, Tonaşen yerleşim yeri yakınlarındaki Ermenistan ordusuna ait bir T-72 tankının ve Hocavend yönünde hareket eden Ermeni askerlerin, etkisiz hale getirildiği anlar yer aldı.

Ermenistan askerlerini SİHA tek atışta etkisiz hale getirdi İZLE