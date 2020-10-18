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    Ermenistan ateşkesi bir kez daha ihlal etti

    Azerbaycan'la ateşkes ilan eden Ermenistan yine ateşkesi ihlal ederek ateş açtı.
    • İHA
    • 18.10.2020 - 06:34
    • Güncelleme : 18.10.2020 - 06:34
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    Ermenistan ateşkesi bir kez daha ihlal etti

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 18 Ekim'de saat 00.00'dan itibaren yeni bir geçici insani ateşkes kabul edilmesine rağmen, Ermenistan ordusunun bir kez daha anlaşmayı büyük ölçüde ihlal ettiği belirtildi.

    HAVAN VE TOPLARLA ATEŞ ETTİ

    Açıklamada, Ermenistan ordusunun Cerbayıl’ın çevresindeki bölgelere ve Araz Nehri boyunca kurtarılan köylere havan ve toplarla ateş ettiği bildirildi.

    Askerler arasında herhangi bir kayıp verilmediği ifade edilen açıklamada, saldırılara Azerbaycan ordusu tarafından gerekli cevabın verildiği aktarıldı.
    Tüm cephe boyunca kontrolün Azerbaycan ordusunda olduğu da ifade edildi.

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