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    Ermenistan ateşkesi ihlal ediyor

    Ermenistan ateşkesi ihlal ediyor

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, "Terter ve Ağdam'a ateş açılıyor" açıklamasını yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2020 - 12:31
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    Rusya'nın arabuluculuğunda, iki ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla dün gerçekleştirilen ve 10 saatten fazla süren toplantıda, üzerinde anlaşılan ateşkes bugün yerel saatle 12.00'da devreye girdi.

    Uluslararası Kızılhaç Komitesinin arabuluculuğu ve kriterleri doğrultusunda esirlerin ve cenazelerin değişimi için ilan edilen ateşkesin süresi konusunda şimdilik bilgi verilmedi. Taraflar, ateşkes rejiminin parametreleri üzerinde ayrıca çalışma gerçekleştiriyor.

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    Azerbaycan Savunma Bakanlığından ateşkes ilanından sonra yapılan açıklamada ise Ağdam ve Terter illerine Ermenistan ordusunca ateş açıldığı aktarıldı.

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    Ermenistan ateşkesi ihlal ediyor #2

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