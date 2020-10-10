Ermenistan ateşkesi ihlal ediyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, "Terter ve Ağdam'a ateş açılıyor" açıklamasını yaptı.

Rusya'nın arabuluculuğunda, iki ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla dün gerçekleştirilen ve 10 saatten fazla süren toplantıda, üzerinde anlaşılan ateşkes bugün yerel saatle 12.00'da devreye girdi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinin arabuluculuğu ve kriterleri doğrultusunda esirlerin ve cenazelerin değişimi için ilan edilen ateşkesin süresi konusunda şimdilik bilgi verilmedi. Taraflar, ateşkes rejiminin parametreleri üzerinde ayrıca çalışma gerçekleştiriyor.

ERMENİSTAN'IN SALDIRILARI SÜRÜYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığından ateşkes ilanından sonra yapılan açıklamada ise Ağdam ve Terter illerine Ermenistan ordusunca ateş açıldığı aktarıldı.

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