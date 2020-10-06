Ermenistan Azerbaycan ordusundan kaçmak için hendek ve tünel kazdı

Ermenistan Azerbaycan ordusundan kaçmak için hendek ve tünel kazdı

Ermenistan, Karabağ'da işgal edilen toprakları hendek ve kaçış tünelleriyle doldurdu. Ermenistan'ın bu eylemi Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin kaçmak için hazırladığı hendek ve tünelleri hatırlattı.

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun ikinci haftasında ilerlemesini ve Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeyi sürdürüyor.

Cephe hattındaki çatışmalar devam ederken, Ermenistan ordusunun mevzileri ve araçları ağır hasar aldı çok sayıda Ermeni askeri öldürüldü.

Cephede Azerbaycan ile savaşmaya korkan Ermenistan ordusu ise sivillerin yaşadığı bölgeleri hedef aldı.

ERMENİ ASKERLERİ KAÇMAK İÇİN HENDEK VE TÜNELLER KAZDI

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı operasyonlarda YPG'nin savaş bölgesinden SİHA'lardan ve Mehmetçik'ten kaçmak için kazdığı tünellerin bir benzerine Dağlık Karabağ'da da rastlandı.

Uydu görüntülerine yansıyan hendek ve tünelleri TRT Haber'e değerlendiren Azerbaycan eski Ateşesi Yücel Karauz, bu hendeklerin Ermenilerin "kaçış tüneli" olduğunu söyledi.

Karauz, hendeklerle ilgili şu bilgileri verdi:

"12 Temmuz`dan itibaren açılmış hendek ve tüneller değil bunlar, 27 yıldır muhtemelen Azerbaycan`ın sabrının bir gün taşacağını bildikleri için bu hendekleri, engelleri özellikle hakim noktalara, üs bölgelerine açtılar."