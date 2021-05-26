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    Ermenistan, Azerbaycan’daki 3 bölgede ateşkesi ihlal etti

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Kelbecer, Gedebey ve Şuşa yönünde ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.
    • İHA
    • 26.05.2021 - 12:57
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 13:01
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    Ermenistan, Azerbaycan’daki 3 bölgede ateşkesi ihlal etti

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 24-26 Mayıs arasında Azerbaycan ordusunun Kelbecer ve Gedebey bölgelerindeki mevzilerine, Ermenistan’ın Gegharkunik bölgesindeki mevzilerden belirli aralıklarla ateş açıldığı bildirildi.

    Açıklamada, Şuşa şehri etrafındaki Azerbaycan mevzileri yönünde Ermeni askerler tarafından otomatik silahlarla havaya ateş açtığı ifade edildi.

    AZERBAYCAN ATEŞ AÇMADI

    Buna rağmen Azerbaycan askerlerinin misilleme ateşi açmadığı ve Azerbaycan tarafında hiçbir kaybın yaşanmadığı kaydedildi.

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