Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan: Bizim için tek yol zafer

Devam eden çatışmalara yönelik açıklamalarda bulunan Paşinyan, Ermenistan birliklerinin kahramanca savaş verdiğini söyledi.

Azerbaycan, Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırının ardından karşı harekat başlattı.

Harekat sonucu Ermenistan ordusuna ait çok sayıda mevzi ve araçlar imha edildi.

Çatışmalar yedinci gününde de tüm cephede devam ederken, Ermenistan ordusu ağır kayıplar vermeye başladı.

Bazı Ermeni askerler işgal bölgelerini terk ederken, bazıları ise tek tek teslim oldu.

"BİZİM İÇİN TEK YOL ZAFER"

Azerbaycan topraklarında işgalci olan Ermenistan yönetiminin başında olan Nikol Paşinyan'dan ise yeni bir açıklama geldi.

Paşinyan, devam eden savaşta galip gelen tarafın Ermenistan olacağını belirterek, "Türkiye ve Azerbaycan’ın saldırılarının boyutunun eşi benzeri yok. Hatta öyle ki uzmanlara göre 21. yüzyılda böyle bir şey olmamıştı. Birliklerimiz bazı yerlerde zor durumda ama kahramanca savaşıyorlar. 150 Türk generali operasyonları yönetiyor. Savaş devam ediyor ve biz kazanacağız. Bizim için tek yol zafer." ifadelerini kullandı.