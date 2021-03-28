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- Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istifa edecek
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istifa edecek
- DHA
- 28.03.2021 - 15:59
- Güncelleme : 28.03.2021 - 16:11
Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'dan aldığı yenilginin ardından Ermenistan'da yaşanan tepkilere daha fazla direnmeyen Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa kararı aldığı açıklandı.
Böylece ülkede muhalefetin savaş yenilgisi sonrası aylardır başlayan “istifa” çağrıları da yanıt bulmuş oldu.
NİSAN’DA İSTİFA EDECEK
20 Haziran’da sandığa gidileceğini daha önce duyuran Paşinyan, istifayı nisan ayında sunacağı belirtildi.
Rus medyasına konuşan Paşinyan, "Nisan'da istifa edeceğim. Ancak bunu iktidardan gitmek için değil, erken seçiminin yapılması için yapacağım. Bu dönemde başbakan vekilliğini sürdüreceğim." dedi.
ORDU MUHTIRA VERMİŞTİ
Ermenistan ordusu, şubat ayında Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını istemişti.
Paşinyan ise ülkede darbe girişimi olduğunu söyledi, Genelkurmay Başkanını görevden aldığını açıklamıştı
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise Genelkurmay Başkanının görevden alınmasıyla ilgili belgeyi imzalamamıştı.