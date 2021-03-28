Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istifa edecek

Ermenistan'da aylardır görevi bırakması talep edilen Başbakan Nikol Paşinyan, istifa kararı aldı.

Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'dan aldığı yenilginin ardından Ermenistan'da yaşanan tepkilere daha fazla direnmeyen Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa kararı aldığı açıklandı.

Böylece ülkede muhalefetin savaş yenilgisi sonrası aylardır başlayan “istifa” çağrıları da yanıt bulmuş oldu.

NİSAN’DA İSTİFA EDECEK

20 Haziran’da sandığa gidileceğini daha önce duyuran Paşinyan, istifayı nisan ayında sunacağı belirtildi.

Rus medyasına konuşan Paşinyan, "Nisan'da istifa edeceğim. Ancak bunu iktidardan gitmek için değil, erken seçiminin yapılması için yapacağım. Bu dönemde başbakan vekilliğini sürdüreceğim." dedi.

ORDU MUHTIRA VERMİŞTİ

Ermenistan ordusu, şubat ayında Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını istemişti.

Paşinyan ise ülkede darbe girişimi olduğunu söyledi, Genelkurmay Başkanını görevden aldığını açıklamıştı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise Genelkurmay Başkanının görevden alınmasıyla ilgili belgeyi imzalamamıştı.

İlham Aliyev: Ne oldu Paşinyan İZLE