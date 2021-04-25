Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, istifa etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran'daki parlamento seçimlerinin yapılması için istifa ettiğini ve seçimlere kadar başbakan vekili olarak görevine devam edeceğini belirtti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, mart ayında istifa kararı almıştı.

Dağlık Karabağ’da yaşadığı büyük hezimet sonrası aylardır istifa çağrıları yapılan Paşinyan, Rus medyasına konuşmuş, "Nisan'da istifa edeceğim. Ancak bunu iktidardan gitmek için değil, erken seçiminin yapılması için yapacağım. Bu dönemde başbakan vekilliğini sürdüreceğim." demişti.

"ERKEN SEÇİMLER YAPILACAK"

Ermenistan Başbakanı, 20 Haziran'daki parlamento seçimlerinin yapılması için istifa ettiğini ve seçimlere kadar başbakan vekili olarak görevine devam edeceğini açıkladı.

Paşinyan istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı ve ülkedeki siyasi güçlerle varılan mutabakat uyarınca, 20 Haziran'da erken parlamento seçimlerinin yapılması için bugün istifa ediyorum. Parlamento üst üste iki kez yeni bir başbakan seçmeyecek, ardından parlamento yasa gereği feshedilecek ve erken seçimler yapılacak." dedi.

YENİDEN ADAY OLDU

Yapılacak olan seçimlerde tekrar başbakan adayı olacağını kaydeden Paşinyan, "Partimizin erken seçimlere katılacağının altını çizmek istiyorum. Başbakan adayı olacağım. Eğer halk başbakanlıktan ayrılmam gerektiğine karar verirse, onların iradesini yerine getireceğim. Eğer başbakanlık görevine devam etmemi isterlerse, yine halkın iradesini yerine getireceğim." ifadelerini kullandı.

ORDU MUHTIRA VERMİŞTİ

Ermenistan ordusu, şubat ayında Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını istemişti.

Paşinyan ise ülkede darbe girişimi olduğunu söyledi, Genelkurmay Başkanını görevden aldığını açıklamıştı.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise Genelkurmay Başkanının görevden alınmasıyla ilgili belgeyi imzalamamıştı.