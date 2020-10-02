Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Türkiye'yi soykırımla suçladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türk ordusunun Dağlık Karabağ'da doğrudan Azerbaycan güçlerine öncülük ettiğini belirterek, Türkiye'yi "bir kez daha soykırım yolunda gitmekle" suçladı.

Pazar gününden beri Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışmalar devam ederken, Ermeni tarafı ağır darbe aldı.

Fransa, Rusya ve ABD başkanları da dün iki tarafa ateşkes çağrısında bulundu.

"SOYKIRIM YOLUNDA İLERLİYOR"

Paşinyan, Le Figaro gazetesine verdiği mülakatta, "Durum 2016 yılında yaşanan çatışmalardan çok daha ciddi. Bunu 1915'teki 1.5 milyondan fazla Ermeni'nin katledildiği durumla kıyaslamak uygun olabilir. Geçmişi inkâr eden Türkiye devleti, bir kez daha soykırım yolundan ilerliyor." dedi.

KANIT SUNAMADI

Paşinyan'ın, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'a binlerce Suriyeli paralı asker gönderdiği yönündeki iddialarına herhangi bir kanıt sunamadı.

İSRAİL DE AZERBAYCAN'A SİLAH SATIYOR İDDİASI

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı ise İsrail'in Azerbaycan'a silah sattığı konusunda çıkan iddialar nedeniyle İsrail'deki büyükelçisini geri çağırdı.

Bakanlık sözcüsü Anna Naghdalyan, "İsrail'in çalışma biçimi kabul edilemez. Bakanlık İsrail'deki büyükelçisini geri çağırmak zorundadır." dedi.