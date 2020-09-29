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    Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Azerbaycan'a Türkiye destek veriyor

    Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Azerbaycan'a Türkiye destek veriyor

    Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türk Ordusunun Azerbaycan'a destek verdiğini ve bu duruma karşılık vereceklerini söyledi.
    • AA
    • 29.09.2020 - 16:40
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    Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırının ardından Azerbaycan karşı harekat başlattı.

    Türkiye'den satın alınan insansız hava araçları ile sivil halka saldıran Ermeni mevzileri tek tek imha edilirken, Ermenistan yönetimi PKK'lı teröristleri cepheye sürdü.

    Azerbaycan'ın kararlı duruşu ve hava hakimiyeti karşısında cepheden kaçan askerleri için vur emri çıkartan Berivan yönetimi, tehditlerini sürdürüyor.

    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, konuya ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

    Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Azerbaycan a Türkiye destek veriyor #1

    "KARŞILIK VERECEĞİZ"

    Azerbaycan topraklarında işgalci olan Ermenistan yönetiminin başında olan Paşinyan, Azerbaycan'ı sınırlarını genişletmeye çalışmakla suçladı.

    Ermeni Başbakan "Azerbaycan, Türk Ordusunun desteğiyle sınırlarını Ermenistan topraklarına doğru genişletiyor. Bu duruma karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

    Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Azerbaycan a Türkiye destek veriyor #2

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