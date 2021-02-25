Ermenistan Başbakanı Paşinyan kimdir? Nikol Paşinyan kaç yaşında, nereli? Paşinyan hakkında merak edilenler..

Ermenistan Ordusu tarafından istifası istenen Ermenistan Başbakanı eski gazeteci Nikol Paşinyan'ın hayatı ve kariyerine dair bilgiler merak konusu oldu. Nikol Paşinyan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Ermenistan'da 2018'de değişim vaadiyle iktidara gelen Başbakan Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki yenilgisi ve ardından kendisine yönelen eleştiriler nedeniyle en zor dönemlerinden birini geçiriyor.

"Yeni savaş yeni topraklar" politikasıyla tanınan Ermeni asıllı Ermenistan Başkabakanı Nikol Paşinyan'ın milli ordu tarafından istifası istendi.

45 yaşında, eski bir gazeteci olan Paşinyan'ın hayatı ve kariyerine dair bilgiler araştırılıyor. Nikol Paşinyan kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorular merak konusu oldu.

İşte Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a dair merak edilenler..

NİKOL PAŞİNYAN KİMDİR?

Paşinyan, Haziran 1975 doğumlu Ermeni siyasetçi, eski gazeteci ve editördür.

Ermenistan Devlet Üniversitesinde gazetecilik okurken siyasi faaliyetleri nedeniyle okuldan uzaklaştırılan Paşinyan'ın devamsızlığı gerekçe gösterildi.

İFTİRA VE KARALAMA SUÇLARINDAN HÜKÜM GİYDİ

Paşinyan'ın uzaklaştırma nedeninin yolsuzluk karşıtı bir makalesi nedeniyle okul yönetiminin tepkisini çektiği öne sürüldü. 2000 yılında Haykakan Jamanak'ın baş editörü iken, farklı insanlara karşı karalama ve iftira suçundan mahkûm edildi.

Ermenistan'ın en çok satan günlük liberal gazetesi Haykakan Jamanak'ın editörlüğünü yaparken Robert Koçaryan ve Serj Sarkisyan hükümetlerine karşı son derece eleştirel bir tutum içerisinde olmuştur. Paşinyan, 2008 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Levon Ter-Petrosyan'ı destekledi.

Ermenistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan'ın 2008'deki seçimi kaybetmesinden sonra sokağa dökülen halkı örgütlediği gerekçesi ile, "cinayet ve kitlesel kargaşa" suçlamasıyla arama kararı çıkarılan Paşinyan, Haziran 2009'da saklandığı yerden çıkarak teslim oldu ve tutuklandı. 2 yıl sonra afla serbest kaldı.

SİYASİ SERÜVENİ

8 Mayıs 2018'de Ermenistan başbakanı olarak göreve başlamıştır. 16 Ekim 2018'de görevinden istifa etmiştir.

Son seçimlerde tekrar Başbakan seçilmiştir. Paşinyan döneminde Ermenistan, demokrasi, basın özgürlüğü ve yolsuzlukla mücadelede önemli bir gelişme kaydetti.

Dağlık Karabağ sorunu meselesinde, Paşinyan sürekli olarak "Ermeni politik düşüncesine egemen olan Dağlık Karabağ'ın aynı sert tutumuna" bağlı kalmıştır.

2020 Dağlık Karabağ Savaşı sonrası Azerbaycan'a karşı yaşanan yenilgi ve Karabağ'dan çekilmeye yönelik ateşkes antlaşmasını imzaladığı için kendisine yönelik protestolar düzenlenmektedir.

AİLESİ

Paşinyan, YSU'da tanıştığı gazeteci Anna Hakobyan ile evlidir. Üç kızı ve bir erkek çocukları var. 2012'den beri Haykakan Jamanak'ın yazı işleri müdürüdür.

Paşinyan ve Hakopyan resmi olarak evli değiller, kilise törenleri de yoktur. Paşinyan, bir gün bir Ermeni Apostolik kilisesinde evlenmeyi umduğunu belirtti.

Oğulları Ashot, 2018'de Artsakh'da (Dağlık Karabağ) askeri hizmet vermeye gönüllü oldu.