Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye müdahale etmesin

Türkiye'nin Azerbaycan'a şartsız ve koşulsuz desteğini iletmesi sonrası Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dünyayı, Türkiye’nin Karabağ’a müdahalesini engellemeye çağırdı.

Türkiye'nin Azerbaycan'a destek mesajları Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı korkutmaya yetti...

Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerilim sürerken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan Türkiye'yle ilgili bir açıklama geldi.

PAŞİNYAN, TÜRKİYE MÜDAHİL OLMASIN DEDİ...

Paşinyan, Twitter'dan yaptığı açıklamada “Uluslararası toplumu, Türkiye’nin Karabağ’a müdahalesini engellemeye çağırıyoruz” dedi.

Paşinyan ayrıca, Türkiye’nin herhangi bir hamlesinin bölgede ve komşular arasında yıkıcı sonuçları olabileceğini de dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'ın saldırılarına sert tepki göstererek, "Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır." açıklamasını yapmış ve uluslararası toplumu Ermenistan işgaline karşı durmaya çağırmıştı.