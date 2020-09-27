Ermenistan Başbakanı’nın eşi yaralı askerleri ziyaret etti

Azerbaycan’a yönelik saldırılara karşılık verilmesiyle yaralanan Ermeni askerlere moral ziyareti gerçekleştiren Anna Akopyan’ın endişeli tavırları, dikkat çekti.

Ermenistan, Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine yönelik büyük çaplı silah, top ve havanlarla ateş açtı.

Saldırıda sivillerin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu açıklandı.

Azerbaycan ordusu ise hemen karşılık vererek, işgal altında bulunan bölgelere hareketlendi.

6 BÖLGE KURTARILDI

3 ayrı istikamette operasyon başlatılırken; Fuzuli ilinin Karahanbeyli, Gervend, Kenthoradiz ve Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrayil ilindeki Büyükmercanlı ve Nüzgar köylerinin işgalden kurtarıldığı bildirildi.

Son olarak Murovdağ'daki stratejik tepelerin de kurtarılan bölgeler arasında yer aldığı duyurulurken, Ermenistan ordusundaki çok sayıda askerin geri çekildiği öğrenildi.

YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ

Yaralanan bazı Ermeni askerler ise hastanelerde tedavi altına alındı.

Daha önce işgal altında bulunan Karabağ’a giderek elinde silahla pozlar veren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Akopyan, bu kez yaralı askerleri ziyaret etti.

Askerlerle tek tek ilgilenen Akopyan’ın endişeli halleri kadraja yansıdı.