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    Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, sınır birlikleri komutanını görevden aldı

    Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın, Başbakan Nikol Paşinyan'ın talebiyle, sınır birlikleri komutanı Vaghinak Sarkisyan'ı görevden aldığı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2020 - 16:46
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    Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, sınır birlikleri komutanını görevden aldı

    Azerbaycan ordusunun, Ermenistan tarafından uzun yıllardır işgal altında tutulan Dağlık Karabağ topraklarını kurtarma operasyonları sürüyor.

    Operasyonlar sayesinde hemen her gün işgal altındaki bir yerleşim yeri geri alınırken, Ermeni ordusu da ağır kayıplar veriyor.

    Azerbaycan'ın hava gücü karşısında tutunamayan Ermenistan'da, cephe hattında ölen askerlerin hastane morglarına sığmadığı görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşılıyor.

    SARKİSYAN, KOMUTANI GÖREVDEN ALDI

    Cephede tutunamayan Ermeni ordusunun üst kademelerinde de işler yolunda gitmiyor.

    Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Başbakan Nikol Paşinyan'dan gelen talep doğrultusunda, sınır birlikleri komutanı Vaghinak Sarkisyan'ı görevden aldı.

    Görevden almanın nedeni hakkında açıklama yapılmadı.

    Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, sınır birlikleri komutanını görevden aldı #1

    Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, sınır birlikleri komutanını görevden aldı #2

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