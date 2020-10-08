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    Ermenistan Gence'yi vurdu

    Ermenistan Gence'yi vurdu

    Ermenistan silahlı güçleri, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının dışında bulunan sivil yaşam alanlarına saldırdı.
    • İHA
    • 08.10.2020 - 08:12
    • Güncelleme : 08.10.2020 - 08:12
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    Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin sabah saatlerinde işgal altındaki Dağlık Karabağ dışında bulunan Berde, Ağcabedi şehirleri ile Goranboy, Terter, Ağdam şehirlerinin köylerine top atışları yaptı.

    ÖLÜ VE YARALILAR VAR

    Ermenistan'ın saldırılarında ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

    Azerbaycan ordusunun, Ermeni silahlı güçlerinin saldırılarına karşı tedbirler aldığı belirtildi.

    Ermenistan Gence'yi vurdu VİDEO

    BUGÜNE KADAR 30 AZERBAYCANLI SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

    Ermenistan'ın 27 Eylül'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda, 30 Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetmiş, 143 kişi ise yaralanmıştı.

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