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    Ermenistan ile 4'üncü 'normalleşme görüşmesi'

    Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ile devam eden normalleşme sürecinde 4'üncü toplantının 1 Temmuz'da, Viyana'da yapılacağını açıkladı.
    • 28.06.2022 - 10:11
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 11:40
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    Ermenistan ile 4'üncü 'normalleşme görüşmesi'

    Türkiye'nin yeni dönemdeki dış politika hamlelerinden biri de Ermenistan olmuştu.

    Dağlık Karabağ Savaşı'yla iki ülke arasında gerilen ilişkiler, atılan karşılıklı adımlar yerini sıcak bir havaya bıraktı.

    Bu kapsamda iki ülke, özel temsilciler aracılığıyla görüşmelere başladı.

    İlk görüşme Moskova'da yapıldı

    Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme görüşmelerinin ilki 14 Ocak'ta, Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşmişti.

    Bu görüşmede Ermenistan ile Türkiye arasında 2020'de sona eren uçuşların yeniden başlamasına karar verilmişti ve şubat ayında karşılıklı uçuşlar başlamıştı.

    Yapılan üç görüşmenin ardından konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

    Yeni görüşme 1 Temmuz'da

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan'la yapılacak dördüncü görüşmenin 1 Temmuz 2022 tarihinde Viyana'da gerçekleştirileceği duyuruldu.

    Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki dördüncü görüşme, 1 Temmuz 2022 tarihinde Viyana'da gerçekleştirilecektir."

    Ermenistan ile 4 üncü normalleşme görüşmesi #1


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