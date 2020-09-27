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Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar devam ediyor
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgal ettiği köyleri tek tek geri almaya başladı.
- Haber Merkezi
- 27.09.2020 - 16:00
Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan çatışmaları gösteren bir harita hazırlandı.
Haritada, Ermenistan'ın işgal ettiği alanlar açık bir şekilde gözüküyor.
Azerbaycan ordusu tarafından işgalden kurtarılan köyler de haritada işaretlendi.
Çatışmalardaki son durumu gösteren harita, Haber Global ekranları için hazırlandı.
Bölgede devam eden çatışmalarda Ermeni ordusu ağır darbeler almaya başladı.
Azerbaycan ordusu, Türkiye'den satın aldığı SİHA'larla Ermeni hedeflerini havaya uçuryor.
Son olarak 6 köy, Ermeni ordusunun işgalinden kurtarıldı.
Azerbaycan, 10 Ermeni askerinin öldürüldüğünü bildirdi.