Ermenistan ile normalleşme süreci: Hakan Fidan gelinen son noktayı anlattı Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile kameralar karşısına geçen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan ile normalleşme sürecine değindi. Bakan Fidan, “Normalleşme süreci barış ve istikrar için önemli. Ermenistan ile normalleşme sürecini Azerbaycan ile yakın eşgüdüm içerisinde sürdürmekteyiz” dedi.

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AA

Dağlık Karabağ zaferinin ardından Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkiler daha da güçlendi.

İki ülke arasındaki yatırımlar arttı, dostluk paha biçilemez noktalara yükseldi.

Zafer Ermenistan'a da geri adım attırdı.

Artık 3 ülke arasında normalleşme süreci işliyor.

Konu, bugün Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u ağırlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da gündemindeydi.

“Tek devlet ve iki millet”

Ortak basın toplantısı için kameralar karşısına geçen Bakan Fidan, Bayramov ile uzun yıllardır süren dostluğundan bahsederek sözlerine başladı, ardından lafı iki ülke arasındaki ilişkilere getirdi.

“Tek devlet ve iki millet” şiarı çerçevesinde kader birliği yapıldığını aktaran Bakan Fidan, şöyle devam etti:

Güçlü Türkiye güçlü Azerbaycan’dır, güçlü Azerbaycan güçlü Türkiye’dir. Ekonomik ilişkilerimizin geldiği nokta memnuniyet verici. Karşılıklı yatırımlarımız 30 milyar doların üzerinde. Enerji alanında iş birliğimizi ilerletirken, ortak çıkarlar temelinde bütüncül bir strateji ile çalışmaktayız. TANAP’ın kapasitesinin genişletilmesi ve Hazar’dan daha fazla doğalgazın Türkiye’ye ve Avrupa’ya aktarılması ortak stratejimizin unsurları… Bölgemizdeki bağlantı ve çok taraflı ulaştırma konularının geliştirilmesi konularını da görüştük. Rusya-Ukrayna Savaşı, bu yönde atılacak adımların önemini bir kez daha göstermiştir. Güçlü altyapımızla orta koridorun önemli ve ayrılmaz bir parçasıyız. Güney Kafkasya’daki gelişmeleri de ele aldık.

Ermenistan ile normalleşme süreci

Ermenistan ile normalleşme sürecine de değinen Bakan Fidan, şunları söyledi:

İşgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarının yeniden imarına ve kalkınmasına desteğimiz devam edecek. Normalleşme süreci barış ve istikrar için önemli. Ermenistan ile normalleşme sürecini Azerbaycan ile yakın eşgüdüm içerisinde sürdürmekteyiz. Azerbaycan-Ermenistan sürecindeki uluslararası çabaları da destekliyoruz. Öte yandan uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz: Taraflar arasında ayrımcılık yapmayın, barışı destekleyin, destek yerine köstek olmayın. Zengezur bağlantısının açılması, büyük öneme sahip. Bu tüm bölge ülkelerinin yararına bir gelişme olacaktır. Bugün aile meclisimiz olan Türk Devletleri Teşkilatı’nın güçlendirilmesi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bakan Fidan, Laçin yolunda Azerbaycan'ın aldığı tedbirleri de değerlendirerek "Laçin yolu biliyorsunuz, Azerbaycan toprağıdır. Dolasıyla Azerbaycan hangi tedbiri gerekli görüyorsa, onu alır. Almak da en büyük egemenlik haklarından biri. Tıbbi geçişler de mümkün. Kapsamlı malzeme nakline uygun diğer güzergahlar da tahsis edilmiş durumda. Bütün bu değerlendirmelere baktığımızda Azerbaycan'ın bu konuda eleştirilmesinin haklı bir zemini olmadığını düşünüyoruz." dedi.