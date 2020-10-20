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    Ermenistan, kadınları Dağlık Karabağ’a gönderdi

    Ermenistan, Azerbaycan’ın topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlara direnmeye çalışırken, birçok Ermeni kadın, orduya katılmak için Dağlık Karabağ'a gitti.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2020 - 11:30
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    Ermenistan, kadınları Dağlık Karabağ’a gönderdi

    Azerbaycan ordusu, sivilleri hedef alan Ermenistan’a bugüne kadar anında karşılık verdi ve onların ağır kayıp yaşamasını sağladı.

    Birçok Ermeni askeri ya öldü ya da hastanelerde tedavi altına alındı.

    KADINLAR HAREKETE GEÇTİ

    Öyle ki savundukları cephelerde genç Ermeni askerlerini görmek artık mümkün değil…

    Ermeni ordusunun yaş ortalaması, çatışmalarla birlikte 45-65 yaş arasına yükseldi. Bu durum da Ermeni kadınları, harekete geçirdi.

    ORDUYA KATILDILAR

    Kadınlardan oluşan bir ordu, Dağlık Karabağ'a gitti.

    Ermeni ordusuna katılan ve gönüllü olduklarını söylenen kadınlardan bazılarının askeri üniforma giydiği gözlendi.

    Ermenistan, kadınları Dağlık Karabağ’a gönderdi #1

    OPERASYON SÜRÜYOR: ÇOK SAYIDA ERMENİ ASKER ÖLDÜRÜLDÜ

    Öte yandan Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını geri almak için başlattığı operasyonu aralıksız sürdürüyor.

    Aldığı mevzileri Ermeni güçlere vermeyen Azerbaycan Ordusu dün gece Ermenistan güçlerine ait 2 adet T-72 tank, 4 adet Grad füze sistemi, 1 adet D-30 obüsü ve 5 aracı imha etti.

    Ermenistan, kadınları Dağlık Karabağ’a gönderdi #2

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı çok sayıda Ermeni askerin de öldürüldüğünü açıkladı.

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