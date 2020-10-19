Dolar
7.8979
-0.4462%
Euro
9.3047
0.0925%
Altın
1910.61
0.587%
Borsa
1205.75
1.0916%
G. Altın
485.482
0.1799%
Bitcoin
91849.25
2.1785%
EXEN Coin
11.55
-0.41%
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C
    Ermenistan ordusu, SİHA'ları şaşırtmak için mevzilere cansız mankenler yerleştirmeye başladı

    Ermenistan ordusu, SİHA'ları şaşırtmak için mevzilere cansız mankenler yerleştirmeye başladı

    Türk SİHA'ları karşısında çaresiz kalan Ermenistan ordusu, hedef şaşırtmak için mevzilere cansız mankenler yerleştirmeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2020 - 16:02
    • Güncelleme : 19.10.2020 - 16:02
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Azerbaycan ordusu, yaklaşık 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için bölgedeki ilerleyişini sürdürdüyor.

    Türkiye'den satın aldığı SİHA'lar sayesinde Ermenistan ordusuna ağır darbeler vuran Azerbaycan ordusu, çatışmalarda büyük üstünlük sağladı.

    ŞAŞIRTMA TAKTİĞİ

    Cepheye gönderecek asker bulmakta güçlük çeken Ermenistan ordusu, SİHA'ları şaşırtabilmek için farklı seçenekler ortaya koymaya başladı.

    Tanklarını ağaçla saklayan, mevzileri daha dar kazan Ermeni askerleri, SİHA'lardan kaçmayı başaramayınca son olarak mevzilere cansız mankenler yerleştirmeye başladı.

    Ermenistan ordusu, SİHA ları şaşırtmak için mevzilere cansız mankenler yerleştirmeye başladı #1

    PKK'LI TERÖRİSTLERİN ETEKLİ MANKENLERİ

    Daha önce Diyarbakır'da PKK’lı teröristlerin bazı barikatlara kadın elbisesi giydirilen mankenler koydukları ortaya çıkmıştı.

    Elinde kameralarda kullanılan monopod bulunan manken, uzaktan barikatın başında silahlı terörist varmış görüntüsü veriyordu.

    Mankenlere PKK'lı teröristlere benzemesi için etek de giydiriliyordu.

    Ermenistan ordusu, SİHA ları şaşırtmak için mevzilere cansız mankenler yerleştirmeye başladı #2

    Ermenistan ordusu, SİHA ları şaşırtmak için mevzilere cansız mankenler yerleştirmeye başladı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir