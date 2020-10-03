- Haberler
- Gündem Haberleri
- Ermenistan ordusu, yaşlı askerleri cepheye gönderdi
Ermenistan ordusu, yaşlı askerleri cepheye gönderdi
Azerbaycan ile savaşta olan Ermenistan, yaşlı vatandaşları cepheye göndermeye başladı.
- Haber Merkezi
- 03.10.2020 - 22:40
Geçtiğimiz günlerde Ermenistan, Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etmişti.
Ateşkesi ihlal eden Ermenistan, Azerbaycanlı sivilleri vurmuştu. Sivil yerleşim yerlerini hedef alan Ermenistan'a karşı Türkiye'nin desteğini alan Azerbaycan ordusu başlattığı harekatla, Ermeni mevzileri ateş altına aldı.
YAŞLILARDAN MEDET UMUYOR
Azerbaycan karşısında hiçbir varlık gösteremeyen Ermenistan, çareyi ülkesinde yaşayan yaşlı Ermeni vatandaşlarda buldu.
Yaşlı Ermeni vatandaşları cepheye süren Ermenistan, Azerbaycan'a karşı koyabilmek adına umut besliyor.
Cepheye giden yaşlı Ermeniler, Azerbaycan'a karşı savaşmak için silahlandılar.
Ermenistan ordusu, yaşlı askerleri cepheye gönderdi VİDEO