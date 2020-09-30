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    Ermenistan ordusuna ait 8 hedef daha imha edildi

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait askeri ekipmanların imha görüntülerini paylaştı.
    • İHA
    • 30.09.2020 - 17:54
    • Güncelleme : 30.09.2020 - 17:54
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    Ermenistan ordusuna ait 8 hedef daha imha edildi

    Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda, Ermenistan ordusu kayıp vermeye devam ediyor.

    8 HEDEF DAHA VURULDU

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait 1 "Hurricane" roketatar, 1 "OSA" uçaksavar füze sistemi, 3 “BM-21 Grad" roketatar, 1 piyade savaş aracı ve cephenin farklı yönlerinde 2 “D-20” obüs topu imha edildiğini açıkladı.

    Bakanlık tarafından saldırıları ilişkin yeni görüntüler de paylaşıldı.

    Ermenistan ordusuna ait 8 hedef daha imha edildi

    Ermenistan ordusuna ait 8 hedef daha imha edildi #1

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