- Haberler
- Gündem Haberleri
- Ermenistan ordusuna ait 8 hedef daha imha edildi
Ermenistan ordusuna ait 8 hedef daha imha edildi
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait askeri ekipmanların imha görüntülerini paylaştı.
- İHA
- 30.09.2020 - 17:54
- Güncelleme : 30.09.2020 - 17:54
Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda, Ermenistan ordusu kayıp vermeye devam ediyor.
8 HEDEF DAHA VURULDU
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait 1 "Hurricane" roketatar, 1 "OSA" uçaksavar füze sistemi, 3 “BM-21 Grad" roketatar, 1 piyade savaş aracı ve cephenin farklı yönlerinde 2 “D-20” obüs topu imha edildiğini açıkladı.
Bakanlık tarafından saldırıları ilişkin yeni görüntüler de paylaşıldı.
Ermenistan ordusuna ait 8 hedef daha imha edildi