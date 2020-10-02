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    Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah, mühimmat ve araçlar

    Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah, mühimmat ve araçlar

    Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah, mühimmat ve araç ele geçirdi.
    • AA
    • 02.10.2020 - 14:28
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    Azerbaycan ordusunun, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyon karşısında direnemeyen Ermenistan askerleri, bazı mevzilerde silahlarını ve araçlarını bırakarak kaçtı.

    Bölgede ele geçirilen araç, mühimmat ve silahlardan bazıları ise AA ekibivtarafından görüntülendi.

    KAMYON, EL BOMBASI, ORDUYA AİT BELGELER

    Ele geçirilen araçlar arasında 2019 Rus yapımı "Ural" markalı kamyonlar da bulunuyor.

    Makineli tüfek, el bombası, roketatar ve farklı kalibrelerdeki mermiler gibi diğer silah ve mühimmatların da çoğu yine Rus yapımı.

    Görüntülenenler arasında Ermenistan ordusuna ait bazı belgeler de yer alıyor.

    Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah, mühimmat ve araçlar

    Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah, mühimmat ve araçlar #1

    Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah, mühimmat ve araçlar #2

    Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah, mühimmat ve araçlar #3

    Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah, mühimmat ve araçlar #4

    Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah, mühimmat ve araçlar #5

    Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah, mühimmat ve araçlar #6

    Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah, mühimmat ve araçlar #7

    Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah, mühimmat ve araçlar #8

    Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah, mühimmat ve araçlar #9

    Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah, mühimmat ve araçlar #10

    Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah, mühimmat ve araçlar #11

    Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah, mühimmat ve araçlar #12

    Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah, mühimmat ve araçlar #13

    Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah, mühimmat ve araçlar #14

    Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah, mühimmat ve araçlar #15

    Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah, mühimmat ve araçlar #16

    Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah, mühimmat ve araçlar #17

    Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah, mühimmat ve araçlar #18

    Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah, mühimmat ve araçlar #19

    Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah, mühimmat ve araçlar #20

    Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah, mühimmat ve araçlar #21

    Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah, mühimmat ve araçlar #22

    Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah, mühimmat ve araçlar #23

    Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah, mühimmat ve araçlar #24

    Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah, mühimmat ve araçlar #25

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