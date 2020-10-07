Ermenistan ordusunun komuta gözlem noktası yok edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait komuta gözlem noktasının imha edildiğini bildirdi.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı mücadelede 11'inci güne girildi.

Ermenistan ordusu ile çatışmalar gece boyunca devam etti.

KOMUTA GÖZLEM NOKTASI YOK EDİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da son durumu paylaşarak, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri 5. Muhrip Alayı savunma alanındaki komuta gözlem noktasının tahrip edildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın bölgedeki bazı askeri birliklerinin mevzileri bırakıp kaçtığı belirtilirken, “Alınan bilgiye göre düşmanın 1.Motorlu Tüfek Alayı, yiyecek yetersizliğinden dolayı gıda tedariğinde ciddi sorunlar yaşıyor. Sonuç olarak, düşman birliklerinin personeli savaş mevzilerinden ayrıldı ve kaçtı. Diğer birimler de mühimmat ve yakıt ikmaliyle ilgili ciddi sorunlar yaşıyor.” ifadeleri kullanıldı.