Azerbaycan özel kuvvetlerinin düzenlediği operasyon sonrasında Ermenistan ordusuna ait mühimmatların görüntüleri ortaya çıktı.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Her fırsatta sivillere saldıran Ermenistan tarafından neredeyse hiçbir askeri varlık görünmezken, Azerbaycan ordusu bölgede Türk SİHA'larıyla işgalci Ermenistan'a göz açtırmıyor.

OPERASYON SONRASI ERMENİSTAN İÇİN YİNE AYNI SON

Azerbaycan özel kuvvetlerinin düzenlediği operasyon sonrası kayıp veren Ermenistan ordusunun görüntüleri ortaya çıktı.

Düzenlenen operasyon kapsamında görüntülerde 1 tank ve 3 askeri kamyonun kullanılamaz hale geldiği görülüyor.

Azerbaycan ordusundan operasyon sonrası görüntüler VİDEO



SİHA KORKUSU FOTOĞRAFA YANSIMIŞTI

Azerbaycan'ın etkili operasyonları karşısında paniğe kapılanlardan biri de sözde Karabağ lideri Arayik Harutyan olmuştu.

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta, Harutyan'ın sığınakta toplantı halinde olduğu görülmüştü.

Söz konusu kare, Harutyan'ın Azerbaycan SİHA'ları karşısında içine düştüğü durumu gözler önüne serdi.