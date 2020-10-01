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- Ermenistan SİHA'lara karşı çaresiz
Ermenistan SİHA'lara karşı çaresiz
- Haber Merkezi
- 01.10.2020 - 10:32
- Güncelleme : 01.10.2020 - 10:32
Ermenistan'ın, geçtiğimiz gün Dağlık Karadağ'da ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan mevzileri ile sivil yerleşim yerlerini yoğun ateş altına almasından hemen sonra Azerbaycan ordusu tarafından karşı ateş başlatıldı.
Türkiye'nin de desteğini arkasına alan Azerbaycan, SİHA'larla Ermeni askerlerini köşeye sıkıştırdı. Azerbaycan ordusunun başlattığı harekatla, Ermeni mevzileri ateş altına alındı.
Türk SİHA'larını da kullanan Azerbaycan, Ermenistan'a ağır zayiatlar verdirirken, Ermenistan, uluslararası kamuoyundan bu konuda yardım istiyor.
SİHA'LARI VURMAYA ÇALIŞIYORLAR
SİHA'lara bir türlü çözüm bulamayan Ermenistan, şu an bu durumda eli kolu bağlı. Sillah mühimatı konusunda da ülkeye sınırlaması getirilmesi Azerbaycan'ı bu savaşta mutlak hakim olarak gösteriyor
Fotoğraf (SİHA'yı vurmaya çalışan bir Ermeni askeri)
İnsansız hava aracını kalaşnikofla düşürmeye çalışan Ermeni askeri VİDEO