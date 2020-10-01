Ermenistan SİHA'lara karşı çaresiz

Azerbaycan'ın kullandığı Türk SİHA’larıyla belirlenen Ermeni mevzileri havaya uçurulurken, Ermenistan bu konuda uluslararası kamuoyunda destek arıyor.

Ermenistan'ın, geçtiğimiz gün Dağlık Karadağ'da ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan mevzileri ile sivil yerleşim yerlerini yoğun ateş altına almasından hemen sonra Azerbaycan ordusu tarafından karşı ateş başlatıldı.

Türkiye'nin de desteğini arkasına alan Azerbaycan, SİHA'larla Ermeni askerlerini köşeye sıkıştırdı. Azerbaycan ordusunun başlattığı harekatla, Ermeni mevzileri ateş altına alındı.

Türk SİHA'larını da kullanan Azerbaycan, Ermenistan'a ağır zayiatlar verdirirken, Ermenistan, uluslararası kamuoyundan bu konuda yardım istiyor.

SİHA'LARI VURMAYA ÇALIŞIYORLAR

SİHA'lara bir türlü çözüm bulamayan Ermenistan, şu an bu durumda eli kolu bağlı. Sillah mühimatı konusunda da ülkeye sınırlaması getirilmesi Azerbaycan'ı bu savaşta mutlak hakim olarak gösteriyor

Fotoğraf (SİHA'yı vurmaya çalışan bir Ermeni askeri)

İnsansız hava aracını kalaşnikofla düşürmeye çalışan Ermeni askeri VİDEO