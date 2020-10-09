Ermenistan sıkıyönetime ek kısıtlamalar getirdi

Dağlık Karabağ'da işgal ettiği toprakları Azerbaycan tarafından geri alınan Ermenistan'da sıkıyönetime ek kısıtlamalar getirildi.

İşgal Ettiği Dağlık Karabağ'da, Azerbaycanlı sivilleri öldüren Ermenistan karşısında Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını geri almak için harekete geçmişti.

Azerbaycan'ın Türk SİHA'larıyla düzenlediği operasyonlar ciddi başarılar sağladıkça Ermanistan tarafında sıkıntılar gittikçe büyüyor.

Askerleri cepheyi terk eden Ermenistan'da halk da hükümetin arkasında durmayınca ülke içinde yeni kısıtlamalar getirildi.

Ermenistan hükümeti, Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tırmanmasıyla 27 Eylül'de ilan ettiği sıkıyönetimi, ek kısıtlamalar getirerek sıkılaştırma kararı aldı.

SAVUNMA KABİLİYETİNİ SORGULAYAN PROGRAMLAR YASAKLANDI

Ermenistan hükümeti, yayınladığı kararda ülkenin ve Dağlık Karabağ'daki Ermeni yönetiminin savunma kabiliyetini sorgulayan programların yayınlanmasına yasak koydu.

Kararda, yetkililerin sıkıyönetim ve güvenlik tedbirlerini eleştiren, çürüten, etkililiğini sorgulayan veya herhangi bir şekilde değersizleştiren açıklamalarda bulunması yasaklanıyor.

ERMENİSTAN POLİSİNE BİLGİ YAYIMINI DURDURMA YETKİSİ VERİLDİ

Kurallara uyulup uyulmadığını ise kolluk güçlerinin izleyeceği belirtiliyor. Öte yandan Ermenistan polisine, bilgi yayımını durdurma ve baskı ekipmanı, radyo ve ses yayın ekipmanı ve kopyalama makinelerine geçici olarak el koyma yetkisi verildi.

Azerbaycan Ermenistan'ın karargah ve mühimmat deposunu vurdu VİDEO