Ermenistan, sınır bölgesine Rus bayrakları dikti

Azerbaycan karşısında büyük yenilgiler alan Ermenistan, terör örgütü PKK gibi işgal ettiği sınırlara Rus bayrakları dikti.

Azerbaycan Dağlık Karabağ'da işgal altında olan toprakları geri almaya devam ediyor.

Her fırsatta tıpkı bir terör örgütü gibi hareket eden Ermenistan, yaptığı hamlelerle bunu kanıtlıyor.

Terör devleti olan Ermenistan, sivilleri katletmekten ve terör örgütü gibi cepheye cansız manken koymak gibi hamleler yapmaktan vazgeçmiyor.

Ermenistan'ın bu hamleleri ne yazık ki uluslararası medyada hiç yer bulamıyor. Ermenistan'ın sivil halkı öldürmesine ses çıkarmayan dünya medyası, 3 maymunu oynuyor.

İŞGAL ETTİĞİ SINIRLARA RUS BAYRAKLARI DİKTİLER

Türk SİHA'larıyla bölgede hakim olan Azerbaycan karşısında Ermenistan bu sefer de tıpkı bir terör örgütü gibi hamle yaptı. Çatışmadan kaçan Ermenistan, sınır bölgesine Rus bayrakları dikerek, işgal ettiği sınırları korumaya çalışıyor.

Ermenistan'ın yaptığı bu hareket PKK terör örgütünün, 2017'de kendini korumak için Afrin'de Türkiye sınırına yakın noktaya Rus bayrakları dikmesini akıllara getirdi.





MEVZİYE CANSIZ MANKEN YERLEŞTİRMİŞLERDİ

Cepheye gönderecek asker bulmakta güçlük çeken Ermenistan ordusu, SİHA'ları şaşırtabilmek için farklı seçenekler ortaya koymaya başlamıştı.

Tanklarını ağaçla saklayan, mevzileri daha dar kazan Ermeni askerleri, SİHA'lardan kaçmayı başaramayınca son olarak mevzilere cansız mankenler yerleştirmeye başlamıştı.

(Terör örgütü PKK'nın Afrin'in Türkiye sınırına yakın noktaya diktiği Rus bayrağı)