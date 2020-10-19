Ermenistan Terter'de pamuk fabrikasını vurdu. 7 top mermisi ile saldırı altında kalan fabrikada çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Azerbaycan ile arasındaki Karabağ sorununu sahada ve masada çözmekten geri duran işgalci Ermenistan, masum sivilleri katlettiği saldırılarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz gün sivil yerleşim yeri olan Gence'yi vuran Ermenistan ordusu, bu kez de Terter'n Karakoyunlu kasabasındaki 8 hektarlık alana kurulu bir fabrikaya 7 top mermisi ile saldırdı.

PAMUK FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI

Top mermilerinin isabet ettiği pamuk fabrikasında yangın çıktı. Yangının çıktığı bölgeye yapılan saldırılar altında itfaiye ekipleri, güçlükle yangını söndürmeye çalışıyor.

Ermenistan Terter'de fabrika vurdu ViDEO