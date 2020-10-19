Dolar
7.8979
-0.4462%
Euro
9.3047
0.0925%
Altın
1910.61
0.587%
Borsa
1205.75
1.0916%
G. Altın
485.482
0.1799%
Bitcoin
91849.25
2.1785%
EXEN Coin
11.55
-0.41%
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Ermenistan Terter'de fabrika vurdu

    Ermenistan Terter'de pamuk fabrikasını vurdu. 7 top mermisi ile saldırı altında kalan fabrikada çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.
    • AA & Ensonhaber
    • 19.10.2020 - 14:56
    • Güncelleme : 19.10.2020 - 14:56
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ermenistan Terter'de fabrika vurdu

    Azerbaycan ile arasındaki Karabağ sorununu sahada ve masada çözmekten geri duran işgalci Ermenistan, masum sivilleri katlettiği saldırılarını sürdürüyor.

    Geçtiğimiz gün sivil yerleşim yeri olan Gence'yi vuran Ermenistan ordusu, bu kez de Terter'n Karakoyunlu kasabasındaki 8 hektarlık alana kurulu bir fabrikaya 7 top mermisi ile saldırdı.

    PAMUK FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI

    Top mermilerinin isabet ettiği pamuk fabrikasında yangın çıktı. Yangının çıktığı bölgeye yapılan saldırılar altında itfaiye ekipleri, güçlükle yangını söndürmeye çalışıyor.

    Ermenistan Terter'de fabrika vurdu ViDEO

    Ermenistan Terter de fabrika vurdu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir