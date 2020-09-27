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Ermenistan TRT ve AA ekibini hedef aldı
Ermenistan birlikleri, TRT Haber ve Anadolu Ajansı ekibinin bulunduğu noktaya havan atışı yaptı. Korku dolu anlarda kameralar kayıttaydı.
- Haber Merkezi
- 27.09.2020 - 10:30
Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında bölgede görev yapan TRT Haber ve Anadolu Ajansı (AA) çalışanları da hedef alındı.
100 METRE YAKINLARINA HAVAN MERMİSİ
Ermenistan'ın attığı havan mermileri ekiplerin 100 metre yakınına isabet etti. Görevlerini yapmalarına müsaade edilmeyen ekipler olay yerinden uzaklaşmak zorunda kaldı.