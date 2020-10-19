Ermenistan Türk SİHA'larını NATO'ya şikayet etti

Türk SİHA'ları korkusu yüzünden savaş meydanında artık askerlerini tutamayan Ermenistan, SİHA'ların kullanılmaması için NATO'ya talepte bulundu.

Azerbaycan ile işgalci Ermenistan arasında süren çatışmaların 23. gününe girildi...

30 yıllık Dağlık Karabağ gerilimi 3 hafta önce tekrar yükselmiş, iki ülke arasındaki gerginlik artmıştı.

Masum sivillere saldıran Ermenistan insanlık suçu işlemeye devam ederken Azerbaycan, Ermeniler tarafından işgal edilen topraklarını Türk SİHA'larını kullanarak büyük çoğunluğunu kurtardı.

Her gün mevzilerini ve askerlerini SİHA'ların havalanması sonucu kaybeden Ermenistan da soluğu NATO'da aldı.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Rus Kommersant gazetesine Azerbaycan ile yaşanan çatışmalara dair mülakat verdi.

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NATO'YA SİVİLLERE KARŞI KULLANIYORLAR YALANI

Ermenistan'nın NATO'ya başvurup Bayraktar SİHA'ların Karabağ'da kullanılmasına izin verilmemesini isteyen Sarkisyan, "NATO liderliğinden Türkiye'ye şu anda yaptığı şeyi yapması için yeşil ışık yakıp yakmadığına dair bir açıklama almamız gerekiyor. Konu sadece F-16 ile ilgili değil (Erivan, F-16'nın Ermenistan'a ait bir SU-25 savaş uçağını düşürdüğünü iddia ediyor).

Türkiye'nin "Bayraktar" adlı insansız hava aracı her gün yoğun bir şekilde sadece cephede değil, sivillere karşı da kullanılıyor. Bu bir NATO ürünü ve unsurları Avusturya'dan Kanada'ya kadar farklı NATO ülkelerinde oluşturuldu." ifadelerini kullandı.

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