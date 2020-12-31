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    Ermenistan, Türk ürünlerine ambargo uyguluyor

    Ermenistan, Türk ürünlerine ambargo uyguluyor

    Karabağ'a verilen desteği gerekçe gösteren Ermenistan, 6 ay süreyle Türk ürünlerini yasaklama kararı aldı. Karar, bugün itibarıyla uygulanmaya başlanacak.
    • AA & Ensonhaber
    • 31.12.2020 - 14:01
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 15:57
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    Ermenistan, Azerbaycan'a karşı yenilgisinin ardından Türkiye'ye de ambargo ile meydan okuyor.

    Türkiye'nin Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan'a verdiği desteği gerekçe gösteren Ermenistan, Türkiye'ye ambargo uygulama kararı aldı.

    Ermenistan'ın, Türk ürünlerinin alımını altı ay süreyle yasaklama kararı, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

    "KARABAĞ'DAKİ ROLÜ NEDENİYLE ALINMIŞ BİR KARAR"

    Ermenistan hükümeti, “Türk ürünlerinin ülkeye girişinin yasaklanması, her şeyden önce güvenlik nedeniyle, Türkiye’nin Karabağ’da yaşananlardaki rolü sebebiyle alınmış bir karardır.” denildi.

    Ermenistan, Türk ürünlerine ambargo uyguluyor #1

    MUHTEMEL TEHLİKELERE KARŞI ÖNLEM ALINDIĞI AÇIKLANDI

    Şimdilik altı ay sürecek olan söz konusu yasak, Ermenistan hükümetine göre ‘ürünlerin ithalatı ile muhtemel tehlikelerin düşman ülkeden Ermenistan’a sızmasının önünü kesecek.

    TÜRKİYE, AZERBAYCAN'IN YANINDA

    Karabağ’da eylül sonuna doğru başlayan mücadelede Türkiye, her anlamda Azerbaycan'ın yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini açıkça ifade etmişti.

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